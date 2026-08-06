A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu um alerta para o risco de ventos fortes entre esta quinta-feira (6) e sábado (8). Para a região de Bauru, estão previstos ventos de moderados a fortes, com velocidades entre 40 km/h e 70 km/h, que podem ser acompanhados de chuvas moderadas.
Diante do alerta, a Defesa Civil de Bauru orienta a população a evitar permanecer debaixo de árvores ou de estruturas que possam oferecer riscos. Em caso de chuva, também é importante evitar áreas sujeitas a alagamentos. Em situações de emergência, o Corpo de Bombeiros deve ser acionado pelo telefone 193.
REUNIÃO DE PREPARAÇÃO
A Defesa Civil de Bauru realizou uma reunião de preparação para alinhar as ações de atendimento a eventuais ocorrências relacionadas aos ventos fortes que podem atingir a região, como quedas de árvores, destelhamentos e interrupções no fornecimento de energia elétrica. O objetivo é garantir uma atuação integrada e ágil dos órgãos envolvidos.
A reunião foi realizada no auditório do Centro Administrativo, com a participação das secretarias municipais do Meio Ambiente e Bem-Estar Animal (Semab), de Infraestrutura, de Serviços Urbanos e de Agricultura e Abastecimento (Sagra), além do Departamento de Água e Esgoto (DAE), da Emdurb, da CPFL Paulista e do Corpo de Bombeiros.