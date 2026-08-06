07 de agosto de 2026
JCNET - Sampi Bauru
JCNET - Sampi Bauru
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JCNET nas Redes Sociais | @jcnetbauru
ATÉ 70 KM/H

Defesa Civil alerta para risco de ventos fortes em Bauru

da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Thayna Polin/Prefeitura de Bauru
Marcelo Ryal, coordenador da Defesa Civil de Bauru
Marcelo Ryal, coordenador da Defesa Civil de Bauru

A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu um alerta para o risco de ventos fortes entre esta quinta-feira (6) e sábado (8). Para a região de Bauru, estão previstos ventos de moderados a fortes, com velocidades entre 40 km/h e 70 km/h, que podem ser acompanhados de chuvas moderadas.

Diante do alerta, a Defesa Civil de Bauru orienta a população a evitar permanecer debaixo de árvores ou de estruturas que possam oferecer riscos. Em caso de chuva, também é importante evitar áreas sujeitas a alagamentos. Em situações de emergência, o Corpo de Bombeiros deve ser acionado pelo telefone 193.

REUNIÃO DE PREPARAÇÃO

A Defesa Civil de Bauru realizou uma reunião de preparação para alinhar as ações de atendimento a eventuais ocorrências relacionadas aos ventos fortes que podem atingir a região, como quedas de árvores, destelhamentos e interrupções no fornecimento de energia elétrica. O objetivo é garantir uma atuação integrada e ágil dos órgãos envolvidos.

A reunião foi realizada no auditório do Centro Administrativo, com a participação das secretarias municipais do Meio Ambiente e Bem-Estar Animal (Semab), de Infraestrutura, de Serviços Urbanos e de Agricultura e Abastecimento (Sagra), além do Departamento de Água e Esgoto (DAE), da Emdurb, da CPFL Paulista e do Corpo de Bombeiros.

Receba as notícias mais relevantes de Bauru e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários