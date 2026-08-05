A 4ª edição da Papel Buzz será realizada no próximo dia 15 de agosto, sábado, em Bauru. A feira, voltada à arte impressa e à produção independente, acontece das 11h às 20h, na Servus Cervejaria Artesanal, na Vila Aviação, com entrada gratuita.

O evento reunirá ilustradores, fotógrafos, designers, escritores, zineiros e outros artistas que utilizam o papel como principal suporte para seus trabalhos. Nesta edição, 42 expositores foram selecionados entre mais de 100 inscritos.

Durante todo o dia, o público poderá visitar os estandes, conhecer os trabalhos dos artistas e participar de oficinas, palestras e sessões de caricatura ao vivo. A programação também contará com opções de gastronomia e cerveja artesanal.