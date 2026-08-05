A 4ª edição da Papel Buzz será realizada no próximo dia 15 de agosto, sábado, em Bauru. A feira, voltada à arte impressa e à produção independente, acontece das 11h às 20h, na Servus Cervejaria Artesanal, na Vila Aviação, com entrada gratuita.
O evento reunirá ilustradores, fotógrafos, designers, escritores, zineiros e outros artistas que utilizam o papel como principal suporte para seus trabalhos. Nesta edição, 42 expositores foram selecionados entre mais de 100 inscritos.
Durante todo o dia, o público poderá visitar os estandes, conhecer os trabalhos dos artistas e participar de oficinas, palestras e sessões de caricatura ao vivo. A programação também contará com opções de gastronomia e cerveja artesanal.
A Papel Buzz é realizada anualmente e tem como proposta abrir espaço para artistas independentes apresentarem seus trabalhos e ampliarem o contato com o público. A expectativa da organização é receber cerca de 700 visitantes ao longo do evento.
A edição de 2026 conta com o apoio do JC/JCNET.
Serviço
Papel Buzz 2026
Data: 15 de agosto (sábado)
Horário: das 11h às 20h
Local: Servus Cervejaria Artesanal – Rua Arnaldo de Jesus Carvalho Munhoz, 3-80, Vila Aviação, Bauru
Entrada: Gratuita.