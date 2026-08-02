Jaú - Um homem foi preso em flagrante pela Polícia Militar (PM), na manhã deste domingo (2), em Jaú (47 quilômetros de Bauru), após esfaquear a companheira, se trancar em um banheiro e tentar atentar contra a própria vida. Ele foi contido com disparo de taser e permaneceu internado sob escolta. A vítima, atingida no ombro, também ficou sob cuidados médicos.

Segundo o registro policial, o fato ocorreu por volta das 8h, em uma residência no Jardim Orlando Chesini Ometto, e chegou a mobilizar equipes do Grupo de Ações Táticas Especiai (Gate). Após esfaquear a mulher, de 54 anos, o homem, de 44 anos, trancou-se no banheiro.

Equipes da PM foram acionadas e tentaram negociar a rendição, mas ele passou a desferir golpes de faca na direção do próprio peito. PMs conseguiram entrar no cômodo e o suspeito foi contido com disparos de taser e preso em flagrante pelo crime de tentativa de feminicídio.