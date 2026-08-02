Jaú - Um casal sofreu queimaduras graves, na tarde deste domingo (2), por volta das 16h30, durante uma discussão em uma residência no Jardim Alberto Ferrucci, em Jaú (47 quilômetros de Bauru). O homem, de 37 anos, e a mulher, de 32 anos, foram sedados, intubados e permanecem sob cuidados médicos na Santa Casa de Jaú.

Segundo informações da página Tem Coisas Que Só Acontecem Em Jaú, durante um churrasco, por razões não esclarecidas, a mulher jogou álcool no companheiro e ateou fogo. Na sequência, de acordo com relatos de testemunhas, o homem teria abraçado ela, fazendo com que as chamas também a atingissem.

O casal foi socorrido com queimaduras de natureza grave pelo Corpo de Bombeiros e levado ao Pronto-Socorro (PS) da Santa Casa. A Polícia Militar (PM) foi acionada e o caso, registrado como lesão corporal grave, será investigado pela Polícia Civil. Os filhos do casal ficaram sob cuidados do Conselho Tutelar.