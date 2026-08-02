Botucatu - Na tarde deste domingo (2), um incêndio atingiu uma residência no Jardim Planalto, em Botucatu (100 quilômetros de Bauru). Um servidor público municipal conseguiu desligar a rede elétrica e resgatar um cachorro que estava sozinho no imóvel antes da chegada das equipes da Defesa Civil Municipal, Guarda Civil Municipal (GCM) e Corpo de Bombeiros.

De acordo com a Defesa Civil, um vizinho dos fundos percebeu a fumaça na casa, alertou os moradores por meio do grupo de WhatsApp do bairro e os bombeiros foram acionados. Antes da chegada das equipes, um eletricista da prefeitura ingressou na residência após arrombar o portão, desligou a energia elétrica e retirou um cachorro.

Na sequência, o Corpo de Bombeiros efetuou o combate às chamas, que estavam restritas a um dos quartos. De acordo com o proprietário, há indícios de que o incêndio tenha começado em um aparelho de televisão. Não houve vítimas e, conforme avaliação inicial da Defesa Civil, a estrutura da casa não foi comprometida.