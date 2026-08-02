No dia em que Bauru celebra seus 130 anos de emancipação política, somos convidados não apenas a recordar a trajetória de crescimento do município, mas também a refletir sobre os caminhos que desejamos seguir nas próximas décadas.
Nossa cidade foi construída pelo esforço de milhares de pessoas: trabalhadores, empreendedores, servidores públicos, educadores, profissionais da saúde, lideranças religiosas, comunitárias e cidadãos que, ao longo de gerações, contribuíram para o desenvolvimento econômico, social e cultural do município.
Ao mesmo tempo em que celebramos as conquistas alcançadas, é necessário reconhecer que ainda existem desafios importantes a serem enfrentados. Questões relacionadas à saúde pública, infraestrutura urbana, mobilidade, habitação, segurança, preservação ambiental e desenvolvimento regional exigem planejamento, responsabilidade e compromisso permanente com o interesse coletivo.
Nesse contexto, o movimento comunitário desempenha papel fundamental. As associações de moradores, entidades representativas, conselhos e organizações da sociedade civil constituem importantes canais de diálogo entre a população e o poder público. São essas instituições que convivem diariamente com a realidade dos bairros, identificam demandas e apresentam propostas para a melhoria da qualidade de vida da população.
Como representante da Federação da União das Associações de Moradores de Bauru e Região Centro-Oeste (FUAM), reafirmo a importância da participação popular na construção das políticas públicas. A democracia se fortalece quando a comunidade é ouvida, respeitada e convidada a participar das decisões que impactam diretamente o seu cotidiano.
É necessário superar a visão de que os movimentos populares são apenas instrumentos de reivindicação. Na verdade, são parceiros estratégicos da administração pública, capazes de contribuir com conhecimento, experiência e propostas que refletem as necessidades reais da população.
O futuro de Bauru dependerá da capacidade de seus gestores de promover uma administração moderna, transparente e participativa. Mais do que executar obras e serviços, governar significa ouvir as pessoas, construir consensos e estabelecer prioridades que atendam ao interesse coletivo.
Ao celebrarmos os 130 anos de emancipação política, renovamos nossa esperança de que os atuais e futuros governantes reconheçam e valorizem o papel do movimento comunitário organizado. Que haja mais diálogo, mais respeito e mais espaços de participação para que a população contribua efetivamente com o desenvolvimento do município.
Bauru possui uma história marcada pelo trabalho, pela solidariedade e pelo espírito empreendedor de seu povo. Que essas características continuem guiando nossa cidade rumo a um futuro de inclusão, desenvolvimento sustentável e justiça social.
Parabéns, Bauru, pelos seus 130 anos. Que os próximos capítulos de sua história sejam escritos com a participação de todos os seus cidadãos.