No dia em que Bauru celebra seus 130 anos de emancipação política, somos convidados não apenas a recordar a trajetória de crescimento do município, mas também a refletir sobre os caminhos que desejamos seguir nas próximas décadas.

Nossa cidade foi construída pelo esforço de milhares de pessoas: trabalhadores, empreendedores, servidores públicos, educadores, profissionais da saúde, lideranças religiosas, comunitárias e cidadãos que, ao longo de gerações, contribuíram para o desenvolvimento econômico, social e cultural do município.

Ao mesmo tempo em que celebramos as conquistas alcançadas, é necessário reconhecer que ainda existem desafios importantes a serem enfrentados. Questões relacionadas à saúde pública, infraestrutura urbana, mobilidade, habitação, segurança, preservação ambiental e desenvolvimento regional exigem planejamento, responsabilidade e compromisso permanente com o interesse coletivo.