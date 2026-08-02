Até onde uma mãe pode ir para criar memórias que ficarão para sempre marcadas nas lembranças do filho? Maria Carolina Lima Pedroso, 31 anos, mãe do Pietro Sérgio Lima Pedroso, de seis anos, mostrou que não há limites quando o assunto é a felicidade do seu pequeno. Nesta quarta-feira (29), eles se transformaram em homem e mulher-aranha para assistir a pré-estreia do filme do herói em um centro de compras de Bauru.

A cena fora do comum chamou a atenção dos frequentadores do local. "As pessoas riam, pediam para tirar foto, interagiam. Foi muito divertido", conta Maria. Um vídeo que mostra a trajetória de mãe e filho desde o carro até o cinema, postado no Instagram, conta com 133 mil visualizações e mais de 2 mil comentários.

Segundo ela, a ideia de acompanhar Pietro na sessão vestida com a fantasia do protagonista do filme surgiu em uma conversa com o filho. "Ele queria ir com a fantasia. Aí eu perguntei: e se a mãe fosse também? Ele disse super empolgado: 'eu ia amar'. Aí eu comprei a roupa na hora, pela Internet", revela.