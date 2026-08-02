Neste domingo (2), o Bauru Basket anunciou a contratação do armador Caio Brandão para a temporada 2026/2027. Aos 22 anos, e com 1,90m de altura, o atleta desembarca na Cidade Sem Limites em um dos melhores momentos da carreira, como protagonista do Campo Mourão na atual edição da Liga de Desenvolvimento de Basquete (LDB).
O novo camisa 5 fechou a primeira fase do torneio sub-22 com média de 17.6 pontos por jogo - número que o coloca como 4.º maior pontuador da competição. O jogador também aparece entre os destaques em bolas recuperadas, com média de 2,84 por partida, além de contribuir com 3,9 rebotes e 3,1 assistências.
"Estou muito feliz de representar o Dragão nessa temporada. Podem ter certeza de que vou dar meu máximo dentro de quadra. É um momento único na minha carreira, uma oportunidade importante, porque Bauru é um time grande, que tem muita história. Tenho grandes expectativas e acho que podemos ir muito longe nos campeonatos que iremos disputar", declarou Caio.
Em ascensão
Natural de São José (SC), Caio Brandão construiu sua trajetória passando por diferentes projetos do basquete nacional até chegar ao Flamengo. Pelo clube carioca, teve suas primeiras experiências no NBB Caixa durante a temporada 2023/2024 e integrou um elenco recheado de jogadores experientes. Naquele período, também participou da pré-temporada realizada nos Estados Unidos, que incluiu o amistoso contra o Orlando Magic, da NBA.
Nos últimos anos, o armador encontrou no Campo Mourão o espaço para assumir responsabilidades cada vez maiores dentro de quadra. Em 2025, registrou médias de 13,2 pontos, 3,9 rebotes e seis assistências por partida na LDB. O desempenho abriu caminho para uma participação ainda mais expressiva na atual edição, na qual exerceu também a função de capitão da equipe paranaense.
Com a capacidade para pontuar de longa distância como principal característica, o armador chega ao Bauru Basket para consolidar o bom momento, evoluir em outros aspectos e conquistar seu espaço no basquete adulto.
Elenco
Com a contratação de Caio Brandão, o Bauru Basket fecha a montagem do elenco para o início do Campeonato Paulista. Além do jovem armador, a diretoria já anunciou os reforços Fermín Thygesen, Corderro Bennett, Anthony Harris, Franco Vieta, Anderson Rodrigues e Vitor Borges, além das renovações de Alex Garcia, Gustavo Santana e Wesley Mogi.
A estreia do time comandado pelo técnico Paulo Jaú será nesta quarta-feira (5), fora de casa, às 19h30, no clássico contra o Sesi Franca. Já o reencontro com o ginásio Panela de Pressão será no dia 8, às 18h, diante do Pinheiros. Ao longo da semana, a diretoria irá divulgar as informações sobre a venda de ingressos.