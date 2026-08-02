Neste domingo (2), o Bauru Basket anunciou a contratação do armador Caio Brandão para a temporada 2026/2027. Aos 22 anos, e com 1,90m de altura, o atleta desembarca na Cidade Sem Limites em um dos melhores momentos da carreira, como protagonista do Campo Mourão na atual edição da Liga de Desenvolvimento de Basquete (LDB).

O novo camisa 5 fechou a primeira fase do torneio sub-22 com média de 17.6 pontos por jogo - número que o coloca como 4.º maior pontuador da competição. O jogador também aparece entre os destaques em bolas recuperadas, com média de 2,84 por partida, além de contribuir com 3,9 rebotes e 3,1 assistências.

"Estou muito feliz de representar o Dragão nessa temporada. Podem ter certeza de que vou dar meu máximo dentro de quadra. É um momento único na minha carreira, uma oportunidade importante, porque Bauru é um time grande, que tem muita história. Tenho grandes expectativas e acho que podemos ir muito longe nos campeonatos que iremos disputar", declarou Caio.

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