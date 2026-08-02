A Prefeitura de Bauru encerra a festa de aniversário de 130 anos do município, neste domingo (2), no Recinto Mello Moraes. A principal atração é o show com a cantora Ana Castela, às 18h. Antes, quem se apresenta é o DJ Theo Aguilera, às 17h30. A festa conta ainda com atrações como o "Celebra Bauru" e venda do sanduíche Bauru. A entrada é gratuita. Por motivo de segurança, coolers não serão permitidos.
Ana Castela fez sucesso no cenário nacional em 2021, com a música "Boiadeira", nome pela qual a artista também ficou conhecida. Ela venceu o Grammy Latino de Melhor Álbum de Música Sertaneja, em 2024, e acumula diversos sucessos nos últimos, atraindo fãs de todas as idades, especialmente os mais jovens. Os hits da cantora incluem sucessos como "Pipoco", "Nosso Quadro" e "Solteiro Forçado", entre outros.