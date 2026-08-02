Uma ação conjunta entre o Canil do 13º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (BAEP) e a Polícia Militar Rodoviária resultou na apreensão de 14 aparelhos iPhone de origem irregular neste sábado (1º), na rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-225), em Jaú (53 quilômetros de Bauru). A apreensão ocorreu durante a fiscalização de um ônibus que fazia o trajeto entre Foz do Iguaçu (PR) e Ribeirão Preto (SP). Durante a abordagem, os policiais identificaram uma caixa de som JBL transportada por um passageiro com peso cerca de dois quilos acima do especificado pelo fabricante, o que levantou suspeitas.

Para verificar o conteúdo, foi acionada a equipe do Canil do 13º BAEP. O cão farejador Rocky realizou a inspeção e indicou, por diversas vezes, a presença de material suspeito no interior da caixa de som. Após a indicação do animal, o passageiro admitiu que o compartimento escondia aparelhos celulares da marca iPhone, embora não soubesse informar a quantidade.

Segundo o relato, ele receberia R$ 1 mil pelo transporte da carga. O homem também afirmou que, em outra ocasião, utilizou o mesmo compartimento da caixa de som para transportar drogas. Durante a fiscalização, os policiais localizaram ainda um computador MacBook, da Apple, na mochila do suspeito. A ocorrência foi encaminhada à Polícia Federal, que adotou as medidas cabíveis.