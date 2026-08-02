02 de agosto de 2026
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EM PROMISSÃO

Corpo de desaparecido após navegação é encontrado no Tietê


| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução redes sociais
Corpo de Guiomar Gimenes, de 61 anos, foi encontrado
Corpo de Guiomar Gimenes, de 61 anos, foi encontrado

Foi encontrado no Rio Tietê, em Promissão (128 quilômetros de Bauru), na manhã deste domingo (2), o corpo de Guiomar Gimenes, de 61 anos, que estava desaparecido desde a noite da última quarta-feira (29), quando sumiu durante uma navegação, segundo a página de notícias NovaTV. A informação foi confirmada pelo Corpo de Bombeiros de Lins.

Familiares de Guiomar, morador de Mendonça (SP), relataram que ele conduzia uma embarcação nas proximidades de um porto de areia quando pediu para que um colega assumisse o comando. Em seguida, ele se dirigiu a uma das escadas do barco e, pouco depois, o colega percebeu que Guiomar havia desaparecido.

A família informou ainda que havia ventos fortes na região no momento do desaparecimento. Após o acionamento, equipes do Corpo de Bombeiros realizaram buscas no local ao longo dos últimos dias. As circunstâncias em que o corpo foi localizado ainda não foram divulgadas. 

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