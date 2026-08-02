Um operador viário ficou gravemente ferido após ser atropelado durante o roubo de uma viatura operacional na madrugada deste domingo (2), na rodovia Engenheiro João Baptista Cabral Rennó (SP-225), em Santa Cruz do Rio Pardo (96 quilômetros de Bauru). De acordo com as informações da ocorrência no site da Artesp, a equipe da concessionária foi acionada para verificar um suposto acidente no km 298 da rodovia, no sentido oeste. Durante o atendimento, o operador foi abordado por indivíduos que roubaram a viatura operacional. Na fuga, ele foi atropelado e permaneceu ferido sobre a faixa 1 de rolamento.

Ainda segundo o registro, um dos suspeitos fugiu com a viatura em direção ao km 316 da SP-225, onde perdeu o controle da direção e colidiu contra um objeto fixo. O veículo ficou imobilizado no local. A viatura foi localizada por volta das 4h59. Às 6h45, equipes da perícia iniciaram os trabalhos no local da ocorrência e, posteriormente, seguiram até o km 316 para realizar a análise do veículo acidentado. A viatura foi removida para a base de conservação da concessionária às 9h21.

A ocorrência provocou a interdição da faixa 1 e do acostamento da pista oeste entre 3h24 e 8h01. Apesar da restrição parcial, não houve registro de congestionamento. A vítima foi classificada como em estado grave. As circunstâncias do roubo e a identidade dos autores serão investigadas pelas autoridades policiais.