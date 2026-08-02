02 de agosto de 2026
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MOTORISTA NÃO PAROU

Motociclista fica ferido em colisão traseira na Rondon em Bauru


| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução de vídeo
No impacto, o banco da moto foi arrancado
No impacto, o banco da moto foi arrancado

Um motociclista ficou levemente ferido após se envolver em um acidente de trânsito na madrugada deste domingo (2), por volta da 1h45, na altura do km 342, 5 darodovia Marechal Rondon (SP-300), em Bauru, no sentido Interior-Capital.

De acordo com informações Polícia Rodoviária, o condutor de uma motocicleta H colidiu na traseira de outro veículo, que não permaneceu no local e não pôde ser identificado. O motociclista sofreu ferimentos leves e foi a única vítima do acidente. Ele foi submetido ao teste do etilômetro, que apresentou resultado negativo para a presença de álcool no organismo. Com o impacto da batida, o assento da moto foi arrancado.

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