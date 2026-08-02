Um motociclista ficou levemente ferido após se envolver em um acidente de trânsito na madrugada deste domingo (2), por volta da 1h45, na altura do km 342, 5 darodovia Marechal Rondon (SP-300), em Bauru, no sentido Interior-Capital.

De acordo com informações Polícia Rodoviária, o condutor de uma motocicleta H colidiu na traseira de outro veículo, que não permaneceu no local e não pôde ser identificado. O motociclista sofreu ferimentos leves e foi a única vítima do acidente. Ele foi submetido ao teste do etilômetro, que apresentou resultado negativo para a presença de álcool no organismo. Com o impacto da batida, o assento da moto foi arrancado.