A música de concerto será destaque em Bauru na próxima segunda-feira (3), com a apresentação do espetáculo "Três Pianistas em Concerto". O evento será realizado às 20h, no Teatro Edson Celulari, localizado na rua Rubens Arruda, 3-33, no Centro. Promovido pela Secretaria Municipal de Cultura, em parceria com a Associação Bauruense de Desportos Aquáticos (ABDA) Filarmônica, o concerto integra a programação oficial dos 130 anos de Bauru. Os ingressos gratuitos serão distribuídos a partir das 19h, no próprio teatro.

O espetáculo reúne os pianistas Vicente Della Tonia Jr., Rosa Tolon e Silvanio Reis, profissionais com trajetórias consolidadas em importantes universidades e salas de concerto do Brasil, dos Estados Unidos, da Europa, da Ásia e da América Latina. Em um formato pouco comum, o trio interpretará obras para quatro e seis mãos, proporcionando ao público uma experiência musical marcada pela riqueza técnica e interpretativa. O repertório contempla diferentes escolas da música erudita e reúne composições de Astor Piazzolla (Argentina), Aram Khachaturian (Armênia/Rússia), Rodrigo Garcia (Cuba), Alexander Peskanov (Ucrânia/Estados Unidos), Sergei Rachmaninoff (Rússia), Manuel de Falla (Espanha) e dos brasileiros Achille Picchi e Rodrigo Marconi.

A proposta artística combina elementos da tradição e da música contemporânea, preservando as características culturais de cada compositor e explorando diferentes ritmos, sonoridades e influências musicais. O concerto faz parte da programação especial preparada pela Secretaria Municipal de Cultura para celebrar os 130 anos de Bauru. Ao longo de agosto, o calendário prevê diversas atividades culturais gratuitas, com o objetivo de valorizar a produção artística local, incentivar a formação de público e celebrar a história e a identidade cultural do município.