Um homem de 40 anos foi preso em flagrante na noite de sexta-feira (31) após furtar duas peças de filé de bacalhau de um supermercado em Bauru. De acordo com o boletim de ocorrência (BO), funcionários do estabelecimento acompanharam a movimentação do suspeito por meio do sistema interno de monitoramento. As imagens mostraram o homem escondendo as mercadorias enquanto circulava pelo supermercado.
Ao deixar o local sem efetuar o pagamento, ele foi abordado por um vigilante nas proximidades do estacionamento. Inicialmente, entregou uma das peças de bacalhau, que estava escondida em uma pochete, mas negou estar com outro pedaço.
Com a chegada da Polícia Militar, os policiais realizaram busca pessoal e encontraram a segunda peça de filé de bacalhau escondida na roupa íntima do suspeito.
As mercadorias, que pesavam 1,224 kg e 1,372 kg, foram avaliadas em R$ 269,16 e R$ 301,70, respectivamente, totalizando R$ 570,86. Os produtos foram recuperados e devolvidos ao supermercado.
Segundo o representante da empresa, o homem já vinha sendo monitorado pela equipe de segurança devido à suspeita de envolvimento em furtos anteriores no estabelecimento.
Durante a abordagem, conforme relato dos policiais, o suspeito afirmou que pretendia revender os produtos para conseguir dinheiro para pagar o aluguel. Em depoimento na delegacia, ele confessou o furto, informou que está desempregado e confirmou que retirou as mercadorias sem pagar.
Na Central de Polícia Judiciária (CPJ), o delegado de plantão determinou a prisão em flagrante e a adoção das medidas legais cabíveis.