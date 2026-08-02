Um homem de 40 anos foi preso em flagrante na noite de sexta-feira (31) após furtar duas peças de filé de bacalhau de um supermercado em Bauru. De acordo com o boletim de ocorrência (BO), funcionários do estabelecimento acompanharam a movimentação do suspeito por meio do sistema interno de monitoramento. As imagens mostraram o homem escondendo as mercadorias enquanto circulava pelo supermercado.

Ao deixar o local sem efetuar o pagamento, ele foi abordado por um vigilante nas proximidades do estacionamento. Inicialmente, entregou uma das peças de bacalhau, que estava escondida em uma pochete, mas negou estar com outro pedaço.

Com a chegada da Polícia Militar, os policiais realizaram busca pessoal e encontraram a segunda peça de filé de bacalhau escondida na roupa íntima do suspeito.