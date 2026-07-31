O aniversário de 130 anos de Bauru, comemorado neste sábado (1), não provocará mudanças significativas na rotina dos serviços municipais. Como a maioria dos órgãos públicos já não funciona aos fins de semana, a programação será mantida normalmente. Já o comércio terá funcionamento facultativo e deve abrir em boa parte da cidade, impulsionado pela proximidade do Dia dos Pais.
Comércio deve abrir
Segundo o vice-presidente da CDL, Hudson Petenucci, a decisão de abrir ou não cabe a cada empresário mas "Pelo que temos acompanhado entre os lojistas, a maioria pretende abrir, principalmente por causa da proximidade do Dia dos Pais e porque muitas pessoas já terão recebido seus salários, o que favorece a circulação de dinheiro no comércio", afirma. A expectativa da CDL é de crescimento de cerca de 5% nas vendas em relação ao Dia dos Pais do ano passado.
Transporte coletivo terá horário de feriado
Os ônibus urbanos circularão com tabela de domingo e feriado nos dias 1 e 2 de agosto. Para facilitar o acesso às festividades no Recinto Mello Moraes, haverá uma linha especial com saída do quarteirão 12 da avenida Rodrigues Alves.
Horários de saída da Rodrigues Alves:
• 13h30, 14h50, 16h10, 17h30, 18h50 e 20h10
Retorno do Recinto Mello Moraes:
• 14h10, 15h30, 16h50, 18h10 e 19h30
Além da linha especial, continuam atendendo a região as linhas Unesp/CTI–Ouro Verde, Jardim Ferraz–Parque Júlio Nóbrega e Ouro Verde–Jardim América. A Emdurb informou que fiscais acompanharão a demanda e, se necessário, veículos extras serão disponibilizados.
Coleta de lixo e serviços da Emdurb
A coleta de lixo orgânico será realizada normalmente nas regiões atendidas aos sábados. Também funcionarão normalmente: Terminal Rodoviário, Aeródromo, Fiscalização de Trânsito (GOT), Manutenção Semafórica, Manutenção de Veículos, Varrição, Cemitérios Municipais e Funerária Municipal.
Saúde e DAE
Os atendimentos de urgência e emergência serão mantidos 24 horas no Pronto-Socorro Central (PSC), Samu e nas UPAs Bela Vista, Mary Dota, Ipiranga e Geisel/Redentor.
O DAE atenderá emergências relacionadas a vazamentos de água, esgoto e pedidos de caminhão-pipa pelo telefone 0800-771-0195 ou pelos números (14) 3235-6140 e (14) 3235-6179. Equipes permanecerão de plantão durante todo o feriado.
Ecopontos, Zoológico e Jardim Botânico
Os Ecopontos funcionarão das 8h às 16h. O Ecoverde permanecerá fechado durante todo o fim de semana.
O Zoológico abrirá no sábado (1) e domingo (2), das 8h às 17h. O Jardim Botânico funcionará normalmente, das 8h às 16h. Já a área externa do Horto Florestal ficará aberta diariamente, das 7h às 17h.
O Conselho Tutelar manterá atendimento em sistema de plantão pelo telefone (14) 98187-3487.
Trânsito terá interdições nas proximidades do Recinto Mello Moraes
Por causa das comemorações do aniversário da cidade, a Emdurb implantou restrições de estacionamento e bloqueios viários no entorno do Recinto Mello Moraes.
Proibição de estacionamento
Entre os dias 30 de julho e 3 de agosto, será proibido estacionar nos quarteirões 14 ao 17 da avenida José Henrique Ferraz:
• lado par: proibição total;
• lado ímpar: permitido apenas para ônibus urbanos.
Cruzamentos interditados
As interdições ocorrerão:
• sexta-feira (31), das 10h à meia-noite;
• sábado (1º), das 8h à meia-noite;
• domingo (2), das 8h à meia-noite.
Serão bloqueados os cruzamentos:
• rua Nicolau Delgallo x avenida José Henrique Ferraz;
• rua Nicolau Delgallo x rua Estados Unidos;
• rua Moisés Fidélis da Motta x rua Canadá;
• rua Pedro Fernandes x ruas Gilberto Barreto Finazi e Alfeu Cariola, com acesso liberado apenas aos moradores.
Vagas para PCD e idosos
A Emdurb reservou aproximadamente 16 vagas especiais no quarteirão 3 da rua Nicolau Delgallo, próximo ao Recinto Mello Moraes. As vagas são exclusivas para motoristas que apresentarem a credencial de estacionamento.