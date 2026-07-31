O aniversário de 130 anos de Bauru, comemorado neste sábado (1), não provocará mudanças significativas na rotina dos serviços municipais. Como a maioria dos órgãos públicos já não funciona aos fins de semana, a programação será mantida normalmente. Já o comércio terá funcionamento facultativo e deve abrir em boa parte da cidade, impulsionado pela proximidade do Dia dos Pais.

Comércio deve abrir

Segundo o vice-presidente da CDL, Hudson Petenucci, a decisão de abrir ou não cabe a cada empresário mas "Pelo que temos acompanhado entre os lojistas, a maioria pretende abrir, principalmente por causa da proximidade do Dia dos Pais e porque muitas pessoas já terão recebido seus salários, o que favorece a circulação de dinheiro no comércio", afirma. A expectativa da CDL é de crescimento de cerca de 5% nas vendas em relação ao Dia dos Pais do ano passado.

Transporte coletivo terá horário de feriado

Os ônibus urbanos circularão com tabela de domingo e feriado nos dias 1 e 2 de agosto. Para facilitar o acesso às festividades no Recinto Mello Moraes, haverá uma linha especial com saída do quarteirão 12 da avenida Rodrigues Alves.