É significativo, portanto, que a montagem de The Oresteia atualmente em cartaz no Bridge Theatre, em Londres, escrita e dirigida por Simon Stone, suprima exatamente esse terceiro movimento . A supressão, como se verá, não é um detalhe de dramaturgia: é, talvez involuntariamente, o diagnóstico mais preciso que o teatro contemporâneo produziu sobre os limites atuais da imputação jurídica.

Quando Ésquilo levou à cena, em 458 a.C., a trilogia que conhecemos como Oresteia, ofereceu à posteridade algo mais do que uma saga familiar de sangue: ofereceu uma teoria sobre o nascimento do direito. O ciclo de vinganças da Casa de Atreu, que devora geração após geração, somente se interrompe no terceiro movimento, quando Atena funda o tribunal do Areópago e a vendeta privada é substituída pela imputação institucional. O direito surge, ali, precisamente como técnica de contenção da violência mimética, como o artifício civilizatório que localiza, delimita e encerra a culpa que, deixada a si mesma, circularia indefinidamente.

Stone transplanta o mito para a Inglaterra de nossos dias. Agamêmnon torna-se Christopher Middleton, empresário do setor de armamentos cuja companhia, descobre-se ao longo da trama, forneceu equipamento militar responsável pela morte de civis na Síria e na Chechênia. Clitemnestra é Montie, sua esposa; Orestes é Augie, o filho que retorna do Afeganistão devastado pelo estresse pós-traumático. E Ifigênia é Isobel, a filha ativista que, ausente da própria festa de 21 anos por estar em um protesto contra a empresa paterna, morre colhida por um veículo, em circunstâncias que a peça, estruturada em saltos temporais não lineares, somente revela nos minutos finais.

A crítica londrina, quase em coro, apontou na adaptação um defeito de engenharia dramática . No original, Agamêmnon sacrifica Ifigênia por decisão deliberada, para obter os ventos que levariam a frota grega a Troia; a vingança de Clitemnestra guarda, com o crime que a antecede, uma simetria terrível, mas inteligível. Já o Christopher de Stone não mata Isobel: no máximo, por omissão, deixa de salvá-la. Falta ao assassinato de Christopher por Montie, argumentam os resenhistas, a proporcionalidade retributiva que sustentava a lógica do original. A personagem teria sido empurrada, por deficiência do texto, ao papel de vilã sem justificativa razoável.

A objeção é compreensível, mas talvez míope. Ela pressupõe que o crime inaugural da tragédia, aquele que põe em marcha o ciclo de vingança, seja a morte de Isobel. Há, contudo, boas razões para situá-lo em outro lugar.