Um engavetamento envolvendo ao menos sete veículos, na manhã desta sexta-feira (31), entre eles seis carros e uma moto, assustou os motoristas envolvidos, os demais que passaram pelo local e ainda gerou um grande congestionamento tanto no quilômetro 341 da rodovia Marechal Rondon (SP-300) quanto na marginal da pista. O fato aconteceu no sentido leste, Interior-Capital, no trecho de subida, próximo ao viaduto da Duque de Caxias.

Segundo o que apurou o JCNET no local, entre os veículos envolvidos estão uma motocicleta Honda CG, que teve a traseira destruída e ficou praticamente "grudada" no carro que colidiu em sua traseira. O motociclista, por sorte, não se feriu gravemente. Ele e outra pessoa envolvida no engavetamento receberam atendimento médico no local pela equipe de resgate da concessionária ViaRondon. Outros veículos identificados foram um Palio, uma Strada, um Peugeot 208 e um Focus, além de outro automóvel que já havia sido guinchado.

A Polícia Militar Rodoviária esteve no local, preservando a área para os procedimentos de retirada dos veículos, que ocuparam uma das faixas da Rondon, e também deu celeridade ao tráfego, que ficou bastante congestionado. O JCNET observou que um dos motivos da lentidão, além, é claro, da interdição de uma das faixas, foi a curiosidade dos motoristas, que passaram em baixa velocidade para observar o que havia acontecido e, em alguns casos, fazer fotos e vídeos com o celular enquanto dirigiam.