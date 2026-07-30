Os três homens que foram presos após cometerem um roubo na concessionária de motos que representa a marca Kawasaki em Bauru, na quadra 2 da avenida Adolpho Miraglia, na Vila Regina, nesta quinta-feira (30), têm ficha criminal e já haviam sido presos por roubo. Um deles foi detido apenas uma vez, por roubo; outro, por roubo e furto; e um terceiro, por esses dois crimes e também por tráfico de drogas. Eles estavam soltos e voltaram a praticar o crime. Devido a isso, novamente, dois questionamentos são levantados pelos comerciantes da cidade, devido à onda de crimes em 2026: quantas vezes a Justiça brasileira permitirá que um homem seja preso e solto pelos mesmos crimes? E quando esses três serão soltos novamente?

Conforme o JCNET noticiou, o trio ameaçou um vigia, quebrou a porta de vidro e invadiu uma concessionária de motos de luxo para levar veículos e os objetos que conseguisse carregar. No entanto, o assalto foi frustrado primeiramente pelo próprio trabalhador e, depois, pelos policiais militares da 1.ª Companhia, que prenderam os suspeitos durante a fuga. Segundo informações apuradas com a 1.ª Companhia e também com base no sistema de videomonitoramento da loja, os três homens foram até o estabelecimento e fizeram contato com o vigia, sob a desculpa de pedir água. Foi nesse momento que empunharam uma arma de fogo, posteriormente identificada como um simulacro, e ameaçaram o trabalhador. Ele conseguiu correr para dentro do estabelecimento, se colocar em local seguro e acionar a PM.

O fato deve ter provocado desespero nos ladrões, que tentaram ligar uma das motos que estava no setor de mecânica. Eles tiveram êxito, mas se atrapalharam e encontraram dificuldade para retirar o veículo do local. A motocicleta, que não foi levada, tem preço de venda de aproximadamente R$ 100 mil. Ainda de acordo com o apurado pelo JCNET, supostamente com pressa por saber que a Polícia Militar chegaria a qualquer momento, eles pegaram dois capacetes importados, cada um avaliado em cerca de R$ 2 mil, duas baterias de motocicleta e fugiram em direção ao Jardim Nicéia. Os policiais fizeram um cerco, encontraram o trio e efetuaram a prisão. Todos os suspeitos têm antecedentes criminais e permaneceram presos, ficando à disposição da Justiça mais uma vez. Os objetos foram apreendidos e devolvidos à loja.