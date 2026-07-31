A Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU) realiza, nesta sexta-feira (31), os sorteios de 64 unidades habitacionais em construção nos municípios de Balbinos (73 quilômetros de Bauru) e Piratininga (13 quilômetros de Bauru), Região Administrativa de Bauru. As unidades, com previsão de entrega no primeiro semestre de 2027, fazem parte do novo lote de 4,3 mil moradias anunciado pelo Governo do Estado.

Os eventos nas duas cidades contarão com a presença do subsecretário de Desenvolvimento Urbano, José Police Neto. Em ambos os residenciais, as casas possuem 49 m² de área útil, com dois dormitórios, sala, cozinha, banheiro e lavanderia.

Em Balbinos, às 9h30, serão sorteadas 16 moradias do Conjunto Habitacional Baldinos D, localizado na rua Judith Rodrigues Lins, na esquina com a rua Familia Sardelari.