Duartina - A Câmara Municipal de Duartina (38 quilômetros de Bauru) instaurou nesta semana uma Comissão Especial de Inquérito (CEI) para apurar se houve alguma ilegalidade no decreto municipal que determinou a intervenção do Executivo no Hospital Santa Luzia. A definição dos integrantes ocorreu nesta terça-feira (28), em sessão extraordinária, após sorteio.

A CEI será presidida pelo vereador Cássio de Souza Divino e terá Henrique Coelho Pettenuci como relator e Thiago Carvalho Dottore como membro. "A CEI terá como objeto específico verificar a legalidade do decreto de intervenção, bem como a existência, regularidade e suficiência dos fundamentos de fato e de direito que motivaram sua edição", informa o Legislativo, em nota.

Segundo a portaria de instauração da Comissão, os integrantes irão apurar se a medida foi embasada em documentos e pareceres técnicos e jurídicos e necessidade e proporcionalidade da intervenção. "A Comissão não analisará os atos de gestão praticados após edição do decreto, limitando-se aos fatos que antecederam ou justificaram sua expedição", cita a nota da Câmara.