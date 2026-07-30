30 de julho de 2026
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Novo poste é esquecido em via pública de Bauru

Por Bruno Freitas | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Priscila Medeiros
Ele foi flagrado pela reportagem nas proximidades das obras da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE)
Ele foi flagrado pela reportagem nas proximidades das obras da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE)

Mais um poste foi esquecido em via pública de Bauru e não foi reposicionado adequadamente para ficar sobre as novas calçadas construídas durante as obras de intervenção viária no entorno da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE), no bairro Vargem Limpa. O dispositivo está na quadra 3 da rua Nilton Salmen.

Quando esse problema acontece, de quem é a responsabilidade? Segundo o que já mostrou o JCNET em reportagens anteriores, ela é compartilhada entre a Prefeitura de Bauru e a CPFL Paulista. Cabe ao município a fiscalização, o planejamento e a execução da obra viária, além de solicitar, com antecedência, o remanejamento dos postes à concessionária de energia antes de finalizar a pavimentação. A CPFL, por sua vez, proprietária do poste, é responsável pela remoção física e pela realocação técnica. Em caso de acidentes de trânsito, ambos devem responder pelos danos e pelas suas consequências, conforme o artigo 37, parágrafo 6.º, da Constituição Federal.

QUEM SE RESPONSABILIZARÁ?
A Secretaria Municipal de Infraestrutura informou que a remoção do poste mencionado, localizado na rua Nilton Salmen, é de responsabilidade da CPFL. A demanda já foi encaminhada à concessionária, que deverá adotar as providências necessárias. Em nota, a CPFL informou que não instala postes sobre a via de circulação. O posicionamento das estruturas da rede de distribuição de energia segue o projeto aprovado e fornecido pelas prefeituras ou pelo loteador. Caso esse projeto seja alterado posteriormente, cabe ao responsável solicitar à distribuidora a realocação das estruturas. A CPFL informou que entrará em contato com a Prefeitura de Bauru.

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