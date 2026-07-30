A previsão do tempo para esta quinta-feira (30) em Bauru e região mais prólxima indica céu com muitas nuvens e temperaturas amenas, com os termômetros oscilando entre 15°C e 25°C. Após os alertas emitidos pela Defesa Civil de Bauru sobre riscos de temporais isolados e rajadas de vento entre a noite anterior e as primeiras horas de hoje, o tempo começa a apresentar sinais de estabilização no decorrer do dia.

Choveu de forma leve durante a noite. Os bauruenses que saíram de casa cedo encontraram um céu predominantemente encoberto e sensação térmica mais fresca. Apesar do acumulado de chuva registrado pelo IPMet Unesp nas últimas horas, a tendência para o restante da quinta-feira é de redução gradativa na instabilidade. A umidade relativa do ar segue elevada, na casa dos 71%, favorecendo a formação de névoa úmida e bastante nebulosidade, enquanto os ventos sopram de sudeste a uma velocidade média de 10 km/h. O sol deve aparecer timidamente entre nuvens no período da tarde.

Previsão do Tempo período a período

Manhã (8h - 11h) - Céu encoberto a muitas nuvens - 16°C a 21°C - Chance de chuva leve - 10%

Tarde (12h - 17h) - Sol entre nuvens - 22°C a 25° - Chance de chuva - 0%

Noite (18h - 23h) - Céu Limpo/poucas nuvens22°C a 18°C - Chance de chuva - 0%