Botucatu - Operação realizada pelas Delegacias de Porangaba, Anhembi, Itatinga, Pardinho e pela Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (Dise) de Botucatu, com apoio da Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Botucatu, e supervisão da Delegacia Seccional do município, resultou, nesta quarta-feira (29), na incineração de 350 quilos de drogas, entre cocaína, maconha, crack e skunk, apreendidas em diligências na região da Delegacia Seccional de Botucatu.

"Essas apreensões demonstram a efetividade das forças de segurança no combate ao tráfico de drogas e ao crime organizado na região da Seccional de Polícia de Botucatu", ressalta a Polícia Civil, por meio de nota. "A incineração foi precedida de autorização judicial, com supervisão do Ministério Público (MP) e acompanhamento da Vigilância Sanitária".