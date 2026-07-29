29 de julho de 2026
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EM BOTUCATU

Polícia Civil incinera 350 kg de drogas apreendidas na região

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Polícia Civil/Divulgação
Porções de cocaína, maconha, crack e skunk apreendidas em diligências na região da Delegacia Seccional de Botucatu
Porções de cocaína, maconha, crack e skunk apreendidas em diligências na região da Delegacia Seccional de Botucatu

Botucatu - Operação realizada pelas Delegacias de Porangaba, Anhembi, Itatinga, Pardinho e pela Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (Dise) de Botucatu, com apoio da Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Botucatu, e supervisão da Delegacia Seccional do município, resultou, nesta quarta-feira (29), na incineração de 350 quilos de drogas, entre cocaína, maconha, crack e skunk, apreendidas em diligências na região da Delegacia Seccional de Botucatu.

"Essas apreensões demonstram a efetividade das forças de segurança no combate ao tráfico de drogas e ao crime organizado na região da Seccional de Polícia de Botucatu", ressalta a Polícia Civil, por meio de nota. "A incineração foi precedida de autorização judicial, com supervisão do Ministério Público (MP) e acompanhamento da Vigilância Sanitária".

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