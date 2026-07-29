Agudos - Enquanto comemorava 128 anos de emancipação político-administrativa, Agudos (13 quilômetros de Bauru) também celebrou importante avanço para o desenvolvimento da cidade. Durante a programação da 21.ª Festa do Peão, o prefeito Rafael Lima apresentou oficialmente duas novas máquinas que passam a integrar a frota municipal - uma retroescavadeira e uma pá carregadeira. Os veículo foram adquiridos com recursos próprios da administração, e também por meio da parceira com o programa Desenvolve SP, do Governo do Estado de São Paulo.
Segundo a prefeitura, os novos equipamentos reforçarão serviços de infraestrutura e zeladoria, contribuindo para a manutenção, limpeza de áreas públicas, apoio às obras e demais ações desenvolvidas pelas equipes da Secretaria de Serviços Urbanos e Mobilidade.
"A aquisição representa mais um investimento da prefeitura voltado à modernização da frota municipal, garantindo mais eficiência na prestação dos serviços públicos e melhores condições de trabalho para as equipes responsáveis pela manutenção da cidade", diz, em nota.
Para o prefeito Rafael Lima, a entrega das máquinas demonstra o compromisso da administração com o planejamento, a boa gestão dos recursos públicos e a busca constante por parcerias que ampliem os investimentos no município.
"Celebrar os 128 anos de Agudos entregando novos investimentos é motivo de muito orgulho. É fruto de uma gestão responsável e comprometida com a população. Elas vão ampliar nossa capacidade de atendimento e zeladoria a população, dar mais agilidade aos serviços de infraestrutura e contribuir diretamente para a qualidade de vida dos agudenses", destacou.