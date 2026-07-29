Agudos - Enquanto comemorava 128 anos de emancipação político-administrativa, Agudos (13 quilômetros de Bauru) também celebrou importante avanço para o desenvolvimento da cidade. Durante a programação da 21.ª Festa do Peão, o prefeito Rafael Lima apresentou oficialmente duas novas máquinas que passam a integrar a frota municipal - uma retroescavadeira e uma pá carregadeira. Os veículo foram adquiridos com recursos próprios da administração, e também por meio da parceira com o programa Desenvolve SP, do Governo do Estado de São Paulo.

Segundo a prefeitura, os novos equipamentos reforçarão serviços de infraestrutura e zeladoria, contribuindo para a manutenção, limpeza de áreas públicas, apoio às obras e demais ações desenvolvidas pelas equipes da Secretaria de Serviços Urbanos e Mobilidade.

"A aquisição representa mais um investimento da prefeitura voltado à modernização da frota municipal, garantindo mais eficiência na prestação dos serviços públicos e melhores condições de trabalho para as equipes responsáveis pela manutenção da cidade", diz, em nota.