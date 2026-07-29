Lençóis Paulista - O Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Lençóis (CBH-RL) divulgou, nesta semana, os dados consolidados de pluviometria referentes a julho de 2026, que revelaram a ocorrência de evento hidrológico de caráter excepcional na área da bacia hidrográfica do rio Lençóis. De acordo com a série histórica de 109 anos, este foi o mês de julho mais chuvoso já registrado, superando os acumulados observados em 2019, 1975 e 1968, que até então representavam os maiores volumes históricos para o período.

As precipitações intensas e persistentes em toda a bacia resultaram em volumes pluviométricos acumulados superiores a quatro vezes os limites das cotas máximas esperados para julho. "Esse cenário elevou de forma significativa o armazenamento de água absorvida pelo solo e os volumes úteis das reservas hídricas do rio Lençóis e ribeirão Paraíso, principais mananciais da bacia hidrográfica, afastando os riscos de redução das reservas hídricas para abastecimento público e geração de energia elétrica", diz o órgão.

De acordo com o Comitê, os resultados das projeções elaboradas no início do ano com base na série histórica de 1917 da bacia do rio Lençóis apontavam para um aumento da frequência de anos mais chuvosos na década atual em relação à anterior, segundo a tendência apresentada pelos registros parciais de 2026. "Até julho de 2026, as cotas nominais livres anuais, que são os superávits pluviométricos descontados dos déficits, já atingiram as cotas esperadas até o mês de setembro", revela.