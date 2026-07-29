Lençóis Paulista - O Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Lençóis (CBH-RL) divulgou, nesta semana, os dados consolidados de pluviometria referentes a julho de 2026, que revelaram a ocorrência de evento hidrológico de caráter excepcional na área da bacia hidrográfica do rio Lençóis. De acordo com a série histórica de 109 anos, este foi o mês de julho mais chuvoso já registrado, superando os acumulados observados em 2019, 1975 e 1968, que até então representavam os maiores volumes históricos para o período.
As precipitações intensas e persistentes em toda a bacia resultaram em volumes pluviométricos acumulados superiores a quatro vezes os limites das cotas máximas esperados para julho. "Esse cenário elevou de forma significativa o armazenamento de água absorvida pelo solo e os volumes úteis das reservas hídricas do rio Lençóis e ribeirão Paraíso, principais mananciais da bacia hidrográfica, afastando os riscos de redução das reservas hídricas para abastecimento público e geração de energia elétrica", diz o órgão.
De acordo com o Comitê, os resultados das projeções elaboradas no início do ano com base na série histórica de 1917 da bacia do rio Lençóis apontavam para um aumento da frequência de anos mais chuvosos na década atual em relação à anterior, segundo a tendência apresentada pelos registros parciais de 2026. "Até julho de 2026, as cotas nominais livres anuais, que são os superávits pluviométricos descontados dos déficits, já atingiram as cotas esperadas até o mês de setembro", revela.
Como parte das ações de monitoramento e prevenção, o Grupo de Apoio Técnico do CBH-RL, criado para prestar suporte aos órgãos municipais de Proteção e Defesa Civil da área da bacia, emitiu alertas precoces de riscos hidrológicos nos dias que antecederam evento hidrológico severo. "Os alertas, fundamentados em modelos climatológicos e na série histórica hidrológica da bacia, indicaram os volumes de chuva previstos, a possibilidade de ocorrência de eventos hidrológicos severos e seus potenciais impactos associados", explica.
Conforme o órgão, as informações técnicas foram compartilhadas previamente com o Grupo de Apoio Técnico, permitindo o acompanhamento da evolução do cenário climatológico e subsidiando a adoção de medidas preventivas, o planejamento das ações de resposta e a preparação das equipes para minimizar eventuais impactos à população e às infraestruturas dos municípios.
"Os dados compartilhados pelo Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Lençóis (CBH-RL) reforçam a importância do monitoramento hidrometeorológico contínuo e da utilização das séries históricas como ferramentas estratégicas para a gestão integrada e regionalizada dos recursos hídricos. Essas informações fortalecem as ações de gestão de riscos da bacia do rio Lençóis, orientam o planejamento da segurança hídrica e contribuem para a redução dos riscos associados a eventos hidrológicos extremos", pontua o vice-presidente do CBH-RL, gestor ambiental e vereador de Borebi Helton Grava Falconério.