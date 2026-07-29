A Associação Luso Brasileira de Bauru (ALBB) já prepara um dos eventos mais aguardados e tradicionais do calendário cultural da cidade e região. No dia 7 de agosto, a partir das 18h, o clube abre suas portas para a Festa Portuguesa 2026. O evento deste ano ganha um tom ainda mais festivo, pois celebra os 64 anos de história da instituição, prometendo uma "Edição Especial" com uma imersão completa na cultura europeia.

Sob o slogan "Venha viver um pedacinho de Portugal na Luso Bauru", a organização prepara uma noite inesquecível que une sabores, música e o resgate das tradições ibéricas. O público que comparecer ao evento poderá desfrutar de uma rica experiência gastronômica. Pratos típicos consagrados mundialmente farão parte do cardápio, incluindo pratos à base de bacalhau e a clássica sardinha na brasa

Doces tradicionais portugueses, como os famosos pastéis de nata, vinhos selecionados para harmonizar com a culinária típica e ambientação temática e as apresentações artísticas prometem transportar os visitantes diretamente para as tradicionais vilas e arraiais de Portugal, reforçando o laço de amizade luso-brasileiro cultivado há mais de seis décadas na cidade.