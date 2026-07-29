A festa do aniversário de 130 anos de Bauru começa nesta quinta-feira (30) e segue até domingo (2/8), com muitas atrações no Recinto Mello Moraes, e entrada gratuita. O evento, já tradicional, contará com shows, venda do sanduíche Bauru, bolo e parque de diversões. A realização e a organização é da Prefeitura de Bauru, com o apoio de diversos parceiros.

Entre as atrações, estão artistas como Guilherme e Santiago, Ramon e Rafael, Jefferson e Suellen, Dilsinho, Ana Castela, e o espetáculo infantil 3 Palavrinhas. A festa terá ainda espaço para apresentações de artistas regionais, que foram selecionados por edital da Secretaria de Cultura.

O evento também fortalece a economia, com presença do comércio ambulante, que comercializará alimentos e bebidas. Por motivo de segurança, a entrada com coolers não será permitida para o público. No sábado (1), feriado de aniversário de Bauru, os serviços do Sistema S também estarão presentes.

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