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130 ANOS

Festa do aniversário de Bauru começa nesta quinta no Mello Moraes

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
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Thayna Polin/Prefeitura de Bauru
Os shows da festa do aniversário de Bauru realizada no ano passado reuniram um grande público no Recinto Mello Moraes
Os shows da festa do aniversário de Bauru realizada no ano passado reuniram um grande público no Recinto Mello Moraes

A festa do aniversário de 130 anos de Bauru começa nesta quinta-feira (30) e segue até domingo (2/8), com muitas atrações no Recinto Mello Moraes, e entrada gratuita. O evento, já tradicional, contará com shows, venda do sanduíche Bauru, bolo e parque de diversões. A realização e a organização é da Prefeitura de Bauru, com o apoio de diversos parceiros.

Entre as atrações, estão artistas como Guilherme e Santiago, Ramon e Rafael, Jefferson e Suellen, Dilsinho, Ana Castela, e o espetáculo infantil 3 Palavrinhas. A festa terá ainda espaço para apresentações de artistas regionais, que foram selecionados por edital da Secretaria de Cultura.

O evento também fortalece a economia, com presença do comércio ambulante, que comercializará alimentos e bebidas. Por motivo de segurança, a entrada com coolers não será permitida para o público. No sábado (1), feriado de aniversário de Bauru, os serviços do Sistema S também estarão presentes.

Celebra Bauru

As entidades assistenciais do município também contam com importante espaço no evento, com o "Celebra Bauru" e a comercialização do tradicional sanduíche Bauru, revertendo os recursos para as entidades. Os vales já estão sendo vendidos pelas entidades participantes, com o valor de R$ 30,00 cada, e previsão de comercialização de até 20 mil lanches.

Bolo

O tradicional bolo de aniversário de Bauru será distribuído no sábado, às 15h. A produção do bolo será do Senai Bauru, e a distribuição será organizada pela Secretaria de Assistência Social, de forma gratuita para a população.

Parque

Assim como no ano passado, um parque de diversões será instalado no Recinto Mello Moraes. O parque vai funcionar nos mesmos dias do evento, com venda de ingressos para os brinquedos, que são do Riquinho Park.

Entre as atrações, estão o disco, kamikaze, surf, barco, crazy, moto, fusca, cama elástica, kid play, jipe e auto pista. A novidade é a roda gigante, que pela primeira vez estará no aniversário de Bauru. No sábado, serão disponibilizados 6 mil ingressos solidários para o parque de diversões.

A cada 1 quilo de alimento não perecível, a pessoa receberá dois ingressos, com o limite por pessoa de até 3 quilos de alimento, ou seja, seis ingressos. Não serão aceitos sal, açúcar e farinha. Os alimentos serão destinados ao Fundo Social de Solidariedade.

A troca dos alimentos pelos ingressos terá início após a abertura dos portões, e será encerrada assim que for esgotado o lote de 6 mil ingressos. Depois, será retomada a comercialização normal de ingressos para os brinquedos do parque de diversões.

Shows e programação

30 de julho (5ª Feira)

14h – Abertura dos portões

19h30 – Guto Vianni e Cristiano

21h30 – Guilherme e Santiago

31 de julho (6ª Feira)

14h – Abertura dos portões

19h – Ramon e Rafael

21h – Jefferson e Suellen

1 de agosto (Sábado) – feriado de aniversário de Bauru

10h – Abertura dos portões

14h – Encontro dos Sambistas

15h – Distribuição do bolo

16h – 3 Palavrinhas

19h – Ed Florindo e Sons de Jorge

20h30 – DJ Maria Máquina

21h – Dilsinho

2 de agosto (Domingo)

11h – Abertura dos portões

16h30 – Ricca Luz

17h30 – DJ Theo Aguilera

18h – Ana Castela

Programação sujeita a alterações

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