A festa do aniversário de 130 anos de Bauru começa nesta quinta-feira (30) e segue até domingo (2/8), com muitas atrações no Recinto Mello Moraes, e entrada gratuita. O evento, já tradicional, contará com shows, venda do sanduíche Bauru, bolo e parque de diversões. A realização e a organização é da Prefeitura de Bauru, com o apoio de diversos parceiros.
Entre as atrações, estão artistas como Guilherme e Santiago, Ramon e Rafael, Jefferson e Suellen, Dilsinho, Ana Castela, e o espetáculo infantil 3 Palavrinhas. A festa terá ainda espaço para apresentações de artistas regionais, que foram selecionados por edital da Secretaria de Cultura.
O evento também fortalece a economia, com presença do comércio ambulante, que comercializará alimentos e bebidas. Por motivo de segurança, a entrada com coolers não será permitida para o público. No sábado (1), feriado de aniversário de Bauru, os serviços do Sistema S também estarão presentes.
Celebra Bauru
As entidades assistenciais do município também contam com importante espaço no evento, com o "Celebra Bauru" e a comercialização do tradicional sanduíche Bauru, revertendo os recursos para as entidades. Os vales já estão sendo vendidos pelas entidades participantes, com o valor de R$ 30,00 cada, e previsão de comercialização de até 20 mil lanches.
Bolo
O tradicional bolo de aniversário de Bauru será distribuído no sábado, às 15h. A produção do bolo será do Senai Bauru, e a distribuição será organizada pela Secretaria de Assistência Social, de forma gratuita para a população.
Parque
Assim como no ano passado, um parque de diversões será instalado no Recinto Mello Moraes. O parque vai funcionar nos mesmos dias do evento, com venda de ingressos para os brinquedos, que são do Riquinho Park.
Entre as atrações, estão o disco, kamikaze, surf, barco, crazy, moto, fusca, cama elástica, kid play, jipe e auto pista. A novidade é a roda gigante, que pela primeira vez estará no aniversário de Bauru. No sábado, serão disponibilizados 6 mil ingressos solidários para o parque de diversões.
A cada 1 quilo de alimento não perecível, a pessoa receberá dois ingressos, com o limite por pessoa de até 3 quilos de alimento, ou seja, seis ingressos. Não serão aceitos sal, açúcar e farinha. Os alimentos serão destinados ao Fundo Social de Solidariedade.
A troca dos alimentos pelos ingressos terá início após a abertura dos portões, e será encerrada assim que for esgotado o lote de 6 mil ingressos. Depois, será retomada a comercialização normal de ingressos para os brinquedos do parque de diversões.
Shows e programação
30 de julho (5ª Feira)
14h – Abertura dos portões
19h30 – Guto Vianni e Cristiano
21h30 – Guilherme e Santiago
31 de julho (6ª Feira)
14h – Abertura dos portões
19h – Ramon e Rafael
21h – Jefferson e Suellen
1 de agosto (Sábado) – feriado de aniversário de Bauru
10h – Abertura dos portões
14h – Encontro dos Sambistas
15h – Distribuição do bolo
16h – 3 Palavrinhas
19h – Ed Florindo e Sons de Jorge
20h30 – DJ Maria Máquina
21h – Dilsinho
2 de agosto (Domingo)
11h – Abertura dos portões
16h30 – Ricca Luz
17h30 – DJ Theo Aguilera
18h – Ana Castela
Programação sujeita a alterações