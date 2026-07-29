O coordenador da Defesa Civil de Bauru, Marcelo Rial, publicou um vídeo alertando a população para o risco de chuvas e ventos fortes na cidade e na região a partir da noite desta quarta-feira (29). O comunicado, de acordo com ele, foi feito pela Defesa Civil do Estado de São Paulo.

Segundo Rial, equipes do órgão, da Prefeitura de Bauru e do Corpo de Bombeiros estão preparadas para atender eventuais ocorrências relacionadas à mudança no clima. Em caso de emergência, a orientação é telefonar para o número 193, do Corpo de Bombeiros.

Alertas em razão de fortes rajadas de vento já haviam sido enviados nesta quarta-feira para os municípios do litoral e Região Metropolitana de São Paulo. Desde a manhã, o Governo de São Paulo mantém mobilizado o Gabinete de Crise para acompanhar a passagem da frente fria, prevista para atuar no estado entre quarta (29) e quinta-feira (30).