O coordenador da Defesa Civil de Bauru, Marcelo Rial, publicou um vídeo alertando a população para o risco de chuvas e ventos fortes na cidade e na região a partir da noite desta quarta-feira (29). O comunicado, de acordo com ele, foi feito pela Defesa Civil do Estado de São Paulo.
Segundo Rial, equipes do órgão, da Prefeitura de Bauru e do Corpo de Bombeiros estão preparadas para atender eventuais ocorrências relacionadas à mudança no clima. Em caso de emergência, a orientação é telefonar para o número 193, do Corpo de Bombeiros.
Alertas em razão de fortes rajadas de vento já haviam sido enviados nesta quarta-feira para os municípios do litoral e Região Metropolitana de São Paulo. Desde a manhã, o Governo de São Paulo mantém mobilizado o Gabinete de Crise para acompanhar a passagem da frente fria, prevista para atuar no estado entre quarta (29) e quinta-feira (30).
O órgão reúne representantes das principais instituições estaduais, concessionárias de energia elétrica, órgãos reguladores, polícias e Corpo de Bombeiros para monitorar a evolução das condições meteorológicas e coordenar a resposta às ocorrências.
A atuação integrada permite identificar rapidamente eventuais necessidades dos municípios e mobilizar recursos estaduais conforme a evolução do cenário.
Segundo a Defesa Civil, a frente fria também pode provocar chuvas fortes em curto espaço de tempo, acompanhadas de descargas elétricas e queda de granizo, aumentando o risco de alagamentos e enxurradas.
A combinação desses fenômenos eleva o risco de queda de árvores, destelhamentos, danos em estruturas vulneráveis, interrupções no fornecimento de energia elétrica e transtornos na mobilidade urbana.
Recomendações à população
Durante o período de instabilidade, a Defesa Civil orienta que a população redobre a atenção, afastando-se de estruturas de metal e árvores e evitando permanecer em áreas abertas durante os temporais.
Além disso, objetos soltos em quintais, varandas e áreas externas devem ser recolhidos ou fixados para evitar que sejam arremessados pelos ventos.
Nas rodovias, os motoristas devem redobrar a atenção diante da possibilidade de queda de árvores, objetos sobre a pista e redução da visibilidade durante as pancadas de chuva.