Botucatu - Na tarde desta quarta-feira (29), o Corpo de Bombeiros, a Defesa Civil, a Polícia Militar (PM) e a CPFL atenderam ocorrência envolvendo queda de um cabo de energia elétrica de alta tensão sobre veículo, em decorrência de ventos fortes, em Botucatu (100 quilômetros de Bauru). Duas pessoas ficaram "presas" no carro até que a energia fosse desligada pela concessionária responsável pelo serviço.
O fato ocorreu no Conjunto Habitacional Joaquim Vernini. Quando as equipes chegaram, os ocupantes do automóvel permaneciam no seu interior, seguindo as orientações de segurança até a confirmação do desligamento da rede elétrica pela concessionária.
Após a desenergização do trecho, segundo a Defesa Civil, as vítimas foram retiradas do veículo em segurança, sem ferimentos graves. A área foi isolada pelas equipes para garantir a segurança da população até conclusão dos trabalhos da empresa de energia.
Outra ocorrência
Também nesta quarta-feira, em razão dos ventos fortes, a Defesa Civil de Botucatu atendeu ocorrência relacionada ao desprendimento da tela de proteção de uma obra na Vila São Lúcio, que acabou ficando presa à rede de distribuição de energia elétrica.
Defesa Civil e equipes da CPFL estiveram no local para avaliar a situação e adotar as medidas de segurança necessárias. Não houve registro de interrupção no fornecimento de energia elétrica. "A Defesa Civil segue monitorando as condições climáticas e permanece à disposição da população", informa o órgão.