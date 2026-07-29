29 de julho de 2026
JCNET - Sampi Bauru
JCNET - Sampi Bauru
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JCNET nas Redes Sociais | @jcnetbauru
EM BOTUCATU

Cabo de alta tensão atinge carro e dois ocupantes ficam 'presos'

Por Lilian Grasiela | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Defesa Civil de Botucatu/Divulgação
A área onde ocorreu a queda do cabo de alta tensão foi isolada pelas equipes para garantir a segurança da população até a conclusão dos trabalhos da concessionária de energia elétrica
A área onde ocorreu a queda do cabo de alta tensão foi isolada pelas equipes para garantir a segurança da população até a conclusão dos trabalhos da concessionária de energia elétrica

Botucatu - Na tarde desta quarta-feira (29), o Corpo de Bombeiros, a Defesa Civil, a Polícia Militar (PM) e a CPFL atenderam ocorrência envolvendo queda de um cabo de energia elétrica de alta tensão sobre veículo, em decorrência de ventos fortes, em Botucatu (100 quilômetros de Bauru). Duas pessoas ficaram "presas" no carro até que a energia fosse desligada pela concessionária responsável pelo serviço.

O fato ocorreu no Conjunto Habitacional Joaquim Vernini. Quando as equipes chegaram, os ocupantes do automóvel permaneciam no seu interior, seguindo as orientações de segurança até a confirmação do desligamento da rede elétrica pela concessionária.

Após a desenergização do trecho, segundo a Defesa Civil, as vítimas foram retiradas do veículo em segurança, sem ferimentos graves. A área foi isolada pelas equipes para garantir a segurança da população até conclusão dos trabalhos da empresa de energia.

Outra ocorrência

Também nesta quarta-feira, em razão dos ventos fortes, a Defesa Civil de Botucatu atendeu ocorrência relacionada ao desprendimento da tela de proteção de uma obra na Vila São Lúcio, que acabou ficando presa à rede de distribuição de energia elétrica.

Defesa Civil e equipes da CPFL estiveram no local para avaliar a situação e adotar as medidas de segurança necessárias. Não houve registro de interrupção no fornecimento de energia elétrica. "A Defesa Civil segue monitorando as condições climáticas e permanece à disposição da população", informa o órgão.

Não houve registro de interrupção no fornecimento de energia elétrica
Não houve registro de interrupção no fornecimento de energia elétrica

Receba as notícias mais relevantes de Bauru e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários