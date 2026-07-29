Botucatu - Na tarde desta quarta-feira (29), o Corpo de Bombeiros, a Defesa Civil, a Polícia Militar (PM) e a CPFL atenderam ocorrência envolvendo queda de um cabo de energia elétrica de alta tensão sobre veículo, em decorrência de ventos fortes, em Botucatu (100 quilômetros de Bauru). Duas pessoas ficaram "presas" no carro até que a energia fosse desligada pela concessionária responsável pelo serviço.

O fato ocorreu no Conjunto Habitacional Joaquim Vernini. Quando as equipes chegaram, os ocupantes do automóvel permaneciam no seu interior, seguindo as orientações de segurança até a confirmação do desligamento da rede elétrica pela concessionária.

Após a desenergização do trecho, segundo a Defesa Civil, as vítimas foram retiradas do veículo em segurança, sem ferimentos graves. A área foi isolada pelas equipes para garantir a segurança da população até conclusão dos trabalhos da empresa de energia.

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