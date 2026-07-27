O Departamento de Água e Esgoto (DAE) informa que a captação e o tratamento na Estação de Tratamento de Água (ETA) do Rio Batalha voltaram a operar com normalidade nesta segunda-feira (27). A melhora nas condições do manancial permitiu a retomada integral dos trabalhos, suspensos temporariamente no fim de semana em razão da alta turbidez ocasionada pelas fortes chuvas.

Atualmente, o sistema de captação e tratamento funciona com capacidade plena, a uma vazão de aproximadamente 450 litros por segundo. Diante disso, o abastecimento das regiões da Vila Falcão, Vila Independência, Jardim Ouro Verde, Parque dos Sabiás, Vila Alto Paraíso, Vila Industrial e bairros adjacentes foi retomado de forma gradativa, com previsão de normalização ao longo do dia.

A autarquia mantém o monitoramento contínuo da qualidade da água e orienta os moradores a priorizarem o consumo consciente até a completa recuperação das redes de distribuição. Casos emergenciais podem ser comunicados pelo telefone 0800 771 0195, disponível para chamadas de telefones fixos e celulares.