A Prefeitura de Bauru, a Polícia Militar e a Polícia Civil realizam, nesta segunda-feira (27), a Operação "Bauru Integrada", uma ação conjunta que reúne serviços de acolhimento e assistência às pessoas em situação de rua e atuação das forças policiais no âmbito da segurança pública. A iniciativa conta ainda com a participação da Rumo, empresa responsável pela operação das linhas férreas no município, e integra as ações da campanha "Ajude de Verdade", desenvolvida pela Prefeitura para orientar a população sobre a forma adequada de auxiliar pessoas em situação de rua e fortalecer o encaminhamento aos serviços da rede socioassistencial.

A operação está organizada em três frentes de atuação. As equipes realizarão a abordagem social, com a oferta dos serviços disponíveis no município. As pessoas que necessitarem de atendimento de saúde serão assistidas pela equipe do Consultório na Rua, da Secretaria Municipal de Saúde, que acompanhará as ações junto às equipes de abordagem social. Já aquelas que aceitarem acolhimento serão encaminhadas às casas de passagem. Nos casos de pessoas com vínculos familiares em outros municípios e sem vínculos estabelecidos em Bauru, poderá ser viabilizado o retorno à cidade de origem.

Uma das equipes atuará na região da Estação Ferroviária e ao longo da ferrovia; outra percorrerá as regiões do Centro e dos Altos da Cidade; e a terceira concentrará os trabalhos na região do Sambódromo. Os locais foram definidos a partir da identificação de maior concentração de pessoas em situação de rua. As equipes serão formadas por servidores da Secretaria Municipal de Assistência Social, profissionais da Organização da Sociedade Civil (OSC) Casa do Garoto, responsável pelo serviço de abordagem social em parceria com o município, e integrantes do Consultório na Rua, da Secretaria Municipal de Saúde. Também estarão presentes equipes da Coordenadoria de Defesa e Proteção Animal, da Secretaria do Meio Ambiente e Bem-Estar Animal (Semab), da Secretaria de Aprovação de Projetos e da Secretaria de Serviços Urbanos.