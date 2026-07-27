O furto de um carro causou desespero pelo seu desaparecimento e, depois, revolta ao ser encontrado sem as quatro rodas e a bateria, furtadas por ladrões durante o final da noite deste domingo (26), no Parque Viaduto, nas imediações do trevo da avenida Nações Unidas (Sul) com a rodovia Marechal Rondon (SP-300).

Segundo familiares da proprietária deste Chevrolet Corsa Wind verde, o furto torna-se ainda mais revoltante porque a vítima ganha um salário mínimo e usa o carro para ir ao trabalho, levar os três filhos para a escola e cuidar da mãe acamada.

De acordo com a vítima, o veículo foi localizado na manhã desta segunda-feira (27), no Parque Jurandyr Bueno Filho, uma área verde municipal na Nações Norte, região do Jardim TV.