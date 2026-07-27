Um homem foi preso pela Guarda Civil Municipal (GCM) de Botucatu, a 100 quilômetros de Bauru, neste domingo (26), no bairro Cachoeirinha, por maus-tratos contra uma criança de 2 anos.

A Guarda Civil foi acionada por uma munícipe, que informou que um indivíduo, em visível estado de embriaguez, estava acompanhado de uma criança. Ao chegar ao local indicado, a equipe constatou que o homem apresentava extrema dificuldade de locomoção, mal conseguindo permanecer em pé, além de fala pastosa, discurso desconexo e sinais evidentes de desorientação, compatíveis com elevado consumo de bebida alcoólica. Segundo a corporação, ele demonstrava total incapacidade de garantir os cuidados e a segurança da criança.

A irmã da criança, de 22 anos, foi localizada por populares e informou que a mãe estava internada no Hospital das Clínicas (HC) da Unesp em razão de um parto recente. Segundo ela, o menino estava sob os cuidados do padrasto havia três dias, desde a internação da genitora. O Conselho Tutelar constatou as condições em que a criança se encontrava e adotou as providências cabíveis, deixando o menor sob os cuidados da irmã mais velha. Todos foram conduzidos ao Plantão Policial, onde a autoridade de polícia judiciária ratificou a prisão do homem pelo crime de maus-tratos contra menor de 14 anos. Ele permaneceu preso, à disposição da Justiça. As informações são do portal Acontece Botucatu.