Depois de uma sexta e um sábado chuvosos, e inúmeras descargas elétricas, a semana inicia sem previsão de chuva nesta segunda (27) e terça-feira (28) em Bauru e região. No entanto, existe a aproximação de uma nova frente fria para o Interior paulista nesta quarta (29), segundo o Centro de Meteorologia da Unesp de Bauru.

De acordo com o instituto, na quarta-feira, essa frente fria aumenta a nebulosidade e favorece a formação de áreas de chuva e trovoadas isoladas a partir das regiões oeste, central e sul do Estado, podendo, inclusive, alcançar a região de Bauru.

Na quinta-feira (30), essa frente fria afasta-se do Estado de São Paulo. Porém, ainda há previsão de chuvas isoladas no interior paulista. No litoral, a nebulosidade estará mais acentuada, com previsão de chuvas devido à circulação dos ventos que transportam umidade do oceano para o continente.