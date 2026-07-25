Neste sábado (25), durante a Operação Impacto, policiais militares do Tático Ostensivo Rodoviário (TOR), do 2º Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv), apreenderam uma carga avaliada em aproximadamente R$ 7 milhões em mercadorias sem documentação fiscal.

A equipe abordou um caminhão Mercedes-Benz na Rodovia Lourenço Lozano (SP-293), em Cabrália Paulista (45 quilômetros de Bauru). Durante a vistoria no veículo, foram localizadas cerca de 300 caixas contendo mercadorias importadas irregularmente e sem documentação fiscal.

Entre os produtos apreendidos estavam celulares, tablets, relógios, perfumes e peças de vestuário. O motorista foi preso em flagrante pelo crime de descaminho, e a ocorrência foi apresentada na Delegacia da Polícia Federal de Bauru. O caminhão e toda a carga foram apreendidos e lacrados pela Receita Federal.