25 de julho de 2026
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FURTO DE FIOS

Homem sobe em poste e tenta furtar fios em Bauru


| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução: vibe360br
Suspeito fugiu sem levar o cabo
Suspeito fugiu sem levar o cabo

Moradores da quadra 2 da rua Padre João, em Bauru, flagraram, na tarde deste sábado (25), um homem tentando furtar cabos de cobre de um poste de energia. O suspeito conseguiu fugir antes da chegada da polícia e não levou nenhum material.

Segundo relatos de moradores, o homem chegou ao local de bicicleta e, utilizando uma serra, subiu no poste e começou a cortar os fios. O barulho chamou a atenção da vizinhança, que saiu às ruas para verificar o que estava acontecendo.

Ao perceber que havia sido descoberto, o suspeito interrompeu a ação e fugiu sem conseguir levar os cabos. A Polícia Militar foi acionada. O caso reforça a preocupação da população com a crescente incidência de furtos e tentativas de subtração de fios de cobre na cidade. As informações são do site vibe360br.

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