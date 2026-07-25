Um homem com extensa ficha criminal e antecedentes por tráfico de drogas foi preso em flagrante pela Polícia Militar na manhã desta sexta-feira (24), no bairro Rubião Júnior, em Botucatu (100 quilômetros de Bauru). Na residência do suspeito, os policiais apreenderam mais de 1,6 quilo de entorpecentes, entre cocaína, crack e maconha. Segundo a PM, ele admitiu que armazenava drogas pertencentes ao suspeito morto durante uma ocorrência da Guarda Civil Municipal (GCM) na noite anterior.

De acordo com informações divulgadas pelo portal Acontece Botucatu, a equipe da Polícia Militar chegou ao imóvel após receber denúncias anônimas de que um homem havia buscado drogas no Jardim Marajoara para escondê-las e dar continuidade à comercialização dos entorpecentes que seriam do suspeito morto na ação da GCM. Ao perceber a aproximação das viaturas, o investigado correu para dentro da residência, mas foi abordado pelos policiais. Em seguida, os militares realizaram uma vistoria no imóvel, autorizada pelo morador e por sua esposa. Durante as buscas, foram encontradas 29 porções de cocaína escondidas sob um botijão de gás, além de uma sacola contendo cocaína em pó, totalizando 474 gramas da droga. Também foram apreendidas 31 pedras de crack, com peso aproximado de 9 gramas, armazenadas em potes de suplementos na cozinha, e um tijolo de maconha escondido sob o sofá, pesando cerca de 1,2 quilo.

Segundo a Polícia Militar, o homem assumiu ser o responsável pelo armazenamento dos entorpecentes e confirmou que o material pertencia ao suspeito que morreu na ocorrência registrada pela Guarda Civil Municipal na noite de quinta-feira (23). A ocorrência foi apresentada na Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (Dise) de Botucatu. Após análise dos fatos, a autoridade policial ratificou a prisão em flagrante pelo crime de tráfico de drogas. O suspeito permaneceu preso e ficou à disposição da Justiça.