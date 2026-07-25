Uma ação do Tático Ostensivo Rodoviário (TOR) resultou na apreensão de 163 quilos de maconha na Rodovia Marechal Rondon (SP-300), em Pirajuí. O motorista do veículo desobedeceu à ordem de parada, tentou fugir em alta velocidade, abandonou o automóvel e conseguiu escapar por uma área de vegetação durante a forte chuva.

De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, a equipe realizava patrulhamento ostensivo pela rodovia quando avistou um automóvel em atitude suspeita. Os policiais deram ordem de parada ao condutor, que ignorou a determinação e acelerou bruscamente para fugir. Durante a tentativa de evasão, o motorista realizou uma manobra considerada perigosa, chegando a jogar o veículo em direção a um caminhão. Na sequência, abandonou o carro às margens da rodovia e fugiu a pé para uma área de mata, aproveitando as condições climáticas adversas.

Na vistoria do automóvel, os policiais encontraram 140 tijolos de maconha distribuídos entre o porta-malas e o assoalho do veículo. Ao todo, foram apreendidos 163 quilos da droga. O entorpecente e o veículo foram encaminhados para a Polícia Judiciária, que dará prosseguimento às investigações para identificar e localizar o responsável pelo transporte da carga.