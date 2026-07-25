O Noroeste empatou com o União São João, de Araras, por 2 a 2 na tarde deste sábado (25), no Estádio Alfredo de Castilho, em Bauru, em partida válida pela segunda rodada da Copa Paulista. Agora sob o comando do técnico bauruense Vaguinho, o Alvirrubro conquista seu primeiro ponto no torneio, após a péssima estreia, quando perdeu por 2 a 0 para o Comercial, em Ribeirão Preto.
O primeiro gol do confronto foi anotado por Bruno Lopes para o Noroeste, convertendo uma penalidade máxima aos 30 minutos do primeiro tempo. O Norusca dominou as ações na primeira etapa. Após uma semana conturbada com a demissão de Henrique Barcellos, a equipe demonstrou atitude ofensiva desde o apito inicial. Com maior controle territorial, o time pressionou os visitantes de Araras, que optavam por se fechar na defesa. A insistência caseira deu resultado na marca dos 30 minutos, quando a arbitragem assinalou um pênalti a favor do Norusca e Bruno Lopes marcou para a equipe da casa.
Na etapa final, o União São João buscou sair mais para o jogo para tentar o empate, equilibrando a posse de bola que terminou em 47% para o Noroeste contra 53% para os visitantes. No entanto, a equipe de Araras encontrou sérias dificuldades para furar o bloqueio defensivo de Bauru, o que só ocorreu na reta final do jogo. Antes disso, aos 27 minutos do segundo tempo, Lucas Douglas fez o segundo para o time da casa. Depois, num intervalo de apenas 5 minutos, dois gols de Bruninho, do União, decretaram o empate com sabor de derrota para a equipe bauruense.
Devido ao gramado encharcado, o confronto se tornou bastante físico e truncado no meio-campo, resultando em um alto número de faltas (13 cometidas pelo Noroeste e 7 pelo União São João), além de um cartão amarelo aplicado para cada lado.
Com este resultado, o Noroeste pontua no Grupo 2. Por outro lado, o União São João vai a dois pontos na tabela, fruto de dois empates até aqui. O Comercial lidera o Grupo 2 com 3 pontos, União tem 2 e XV de Piracicaba e Noroeste têm um apenas. Comercial e XV ainda não jogaram na segunda rodada. O Noroeste volta a campo no próximo sábado (1/8), às 18h, em Piracicaba, contra o XV de Novembro.
RESUMO DO JOGO
Placar: Noroeste 2 x 2 União São João
Gol: Bruno Lopes (30' 1T - Pênalti), Lucas Douglas (27' do 2T), Bruninho aos (35' e aos 39' do 2T)
Posse de bola: 47% (Noroeste) vs. 53% (União São João)