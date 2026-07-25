

Dois homens foram presos em flagrante por tráfico de drogas na tarde desta sexta-feira (24), na quadra 1 da Rua Luís Ferrari, no Parque das Nações, em Bauru. Esta é a segunda prisão registrada em cinco dias no mesmo local. A primeira ocorreu na última segunda-feira (20). Veja a reportagem anterior: https://sampi.net.br/bauru/noticias/2993024/policia/2026/07/traficante-de-bauru-vendia-kit-de-drogas-com-bala-sabor-cafe).

Durante a ação, policiais militares apreenderam porções de crack, maconha, skank, cocaína, balas de café e R$ 124 em dinheiro. Segundo a Polícia Militar, a equipe seguia para prestar apoio a outra viatura quando, ao entrar na rua Luís Ferrari, na quadra 1, avistou um homem em atitude considerada suspeita. Ele estava em uma garagem sem portão, carregando uma sacola plástica e observando constantemente a movimentação da rua.

Ao notar a aproximação da viatura, o suspeito mudou repentinamente de direção e tentou se esconder atrás de um muro. Como o local é conhecido pelas frequentes ocorrências de tráfico de drogas, os policiais realizaram a abordagem. No quintal da residência, os militares encontraram outros quatro indivíduos. Durante a revista pessoal, localizaram com o suspeito uma sacola contendo 33 pedras de crack, 10 porções de maconha, duas porções de skank, 38 pinos de cocaína, balas de café e R$ 124 em dinheiro.