Jaú - A Secretaria de Políticas para a Mulher, em uma ação articulada com a Secretaria de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo, estará presente na edição do EmpreendaTur que acontece neste sábado (25), em Jaú (47 quilômetros de Bauru), com o Ônibus SP Por Todas.

A unidade itinerante oferece atendimento psicológico e social gratuito, além de orientações sobre direitos, canais de denúncia e encaminhamento à rede de proteção. Os serviços são destinados às mulheres que buscam acolhimento, informações ou apoio diante de situações de violência.

Ao unir serviços de acolhimento e proteção a eventos voltados ao fomento do empreendedorismo e do turismo, além de encurtar caminhos para quem precisa de informação e apoio, a iniciativa serve como uma oportunidade para que gestores conheçam de perto essa política pública e levem o conhecimento para pensarem em equipamentos e ações similares em seus próprios municípios.