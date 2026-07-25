Jaú - A Secretaria de Políticas para a Mulher, em uma ação articulada com a Secretaria de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo, estará presente na edição do EmpreendaTur que acontece neste sábado (25), em Jaú (47 quilômetros de Bauru), com o Ônibus SP Por Todas.
A unidade itinerante oferece atendimento psicológico e social gratuito, além de orientações sobre direitos, canais de denúncia e encaminhamento à rede de proteção. Os serviços são destinados às mulheres que buscam acolhimento, informações ou apoio diante de situações de violência.
Ao unir serviços de acolhimento e proteção a eventos voltados ao fomento do empreendedorismo e do turismo, além de encurtar caminhos para quem precisa de informação e apoio, a iniciativa serve como uma oportunidade para que gestores conheçam de perto essa política pública e levem o conhecimento para pensarem em equipamentos e ações similares em seus próprios municípios.
Paralelamente, a presença de uma equipe técnica no mesmo espaço do evento permite que as participantes e empreendedoras locais tenham acesso direto a psicólogos, assistentes sociais e esclarecimentos sobre direitos de forma simples, discreta e sem burocracia.
O Empreenda Tur é um evento itinerante da Secretaria de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo (Setur-SP) voltado ao turismo e empreendedorismo nas regiões turísticas paulistas. Um estande da Setur oferecerá atendimento aos participantes, divulgação dos destinos turísticos paulistas e informações sobre os programas e ações da pasta.
A programação ainda traz palestras – entre elas, a da campeã mundial e medalhista olímpica Hortência Marcari -, capacitações, feirão de negócios, orientações para abertura de empresas e espaços dedicados à valorização dos produtos regionais, da gastronomia e do artesanato.
Entre os expositores confirmados no estande da Setur-SP, estão o município de Jaú, anfitrião do evento, as Regiões Turísticas Caminhos do Tietê e Serra do Itaqueri; além da Federação dos Artesãos do Estado de São Paulo (Feapesp), representando o artesanato paulista, e dos produtores Estância do Queijo e Mel Cuesta Doce, integrantes do Sabor de SP, promovendo a gastronomia regional.
Serviço
Ônibus SP Por Todas no EmpreendaTur – Jaú
Data: 25 de julho de 2026
Horário: 9h às 17h
Local: rua Luiz Brancaglion, 20, na Vila Industrial, Jaú