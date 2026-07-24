24 de julho de 2026
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INVESTIGAÇÃO

Suspeito de dois assassinatos é preso com drogas e arma em Bauru

Por Laura Reis | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Drogas, arma, carregadores e munições foram apreendidos durante a operação da Deic em um imóvel na Vila Industrial, em Bauru
Drogas, arma, carregadores e munições foram apreendidos durante a operação da Deic em um imóvel na Vila Industrial, em Bauru

Policiais Civis da 3ª Delegacia de Homicídios da Deic de Bauru, com apoio do Grupo de Operações Especiais (GOE), cumpriram nesta quinta-feira um mandado de busca e apreensão em um imóvel na Vila Industrial. Durante a ação, dois homens, de 20 e 26 anos, foram presos em flagrante por tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo. O principal investigado, de 20 anos, também é suspeito de envolvimento em dois homicídios ocorridos neste ano no bairro Ferradura Mirim.

As investigações apontam que o jovem pode ter participado das mortes de Diego Oliveira dos Santos, conhecido como "Mil Grau", encontrado morto a tiros no dia 31 de março, próximo ao Vale do Igapó, e de um adolescente de 17 anos, assassinado em 19 de abril em um campo de futebol na Rua 13, no Ferradura Mirim. Segundo a Polícia Civil, moradores da comunidade identificaram o suspeito como o autor dos crimes.

No imóvel, os policiais encontraram o investigado ao lado de outro homem, de 26 anos, que admitiu que a casa era usada para armazenar, preparar e distribuir drogas. Durante as buscas, foram apreendidos crack, maconha e cocaína embalados para venda, anotações do tráfico, uma pistola calibre 9 milímetros, quatro carregadores e 42 munições.Os dois foram presos em flagrante. A Polícia Civil informou que as investigações continuam e aguarda os laudos balísticos e outras provas técnicas que poderão confirmar a participação do suspeito nos homicídios.

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