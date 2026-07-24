Policiais Civis da 3ª Delegacia de Homicídios da Deic de Bauru, com apoio do Grupo de Operações Especiais (GOE), cumpriram nesta quinta-feira um mandado de busca e apreensão em um imóvel na Vila Industrial. Durante a ação, dois homens, de 20 e 26 anos, foram presos em flagrante por tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo. O principal investigado, de 20 anos, também é suspeito de envolvimento em dois homicídios ocorridos neste ano no bairro Ferradura Mirim.

As investigações apontam que o jovem pode ter participado das mortes de Diego Oliveira dos Santos, conhecido como "Mil Grau", encontrado morto a tiros no dia 31 de março, próximo ao Vale do Igapó, e de um adolescente de 17 anos, assassinado em 19 de abril em um campo de futebol na Rua 13, no Ferradura Mirim. Segundo a Polícia Civil, moradores da comunidade identificaram o suspeito como o autor dos crimes.

No imóvel, os policiais encontraram o investigado ao lado de outro homem, de 26 anos, que admitiu que a casa era usada para armazenar, preparar e distribuir drogas. Durante as buscas, foram apreendidos crack, maconha e cocaína embalados para venda, anotações do tráfico, uma pistola calibre 9 milímetros, quatro carregadores e 42 munições.Os dois foram presos em flagrante. A Polícia Civil informou que as investigações continuam e aguarda os laudos balísticos e outras provas técnicas que poderão confirmar a participação do suspeito nos homicídios.