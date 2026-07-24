O Instituto Ambiental Viva Batalha realiza neste sábado (25), a partir das 18h, o Arraiá Ambiental, na avenida Cruzeiro do Sul, quadra 26-40, na rua lateral do Ecoponto, em Bauru. O evento reunirá comidas típicas, música, brincadeiras e atrações para toda a família, com toda a renda destinada à produção de mudas, projetos de reflorestamento do Rio Batalha e ações de educação ambiental.

Com o tema "Tradição que planta, alegria que transforma", a festa busca unir o clima das tradicionais comemorações julinas à conscientização sobre a importância da preservação do meio ambiente, incentivando a participação da comunidade em uma causa ambiental.

Além das atrações típicas, o público também contribuirá diretamente para a continuidade dos projetos desenvolvidos pelo Instituto Viva Batalha, que atua na recuperação de áreas verdes e na promoção de iniciativas de educação ambiental em Bauru.