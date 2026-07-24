A Prefeitura de Bauru, por meio da Secretaria de Infraestrutura, concluiu as obras de drenagem na rua Benevenuto Tiritan, que foi liberada para o tráfego de veículos nesta sexta-feira (24). O serviço aumentou a passagem da via sobre o córrego Água da Forquilha, e foi realizado com recursos e equipes próprios do município.

A obra reduzirá consideravelmente os alagamentos na via em períodos de chuvas, melhorando ainda o acesso entre a avenida Comendador Martha e a região da Vila Independência e Vila Santista, entre outros.

Os trabalhos começaram com a reconstrução das galerias de drenagem, com a substituição de tubos ármicos por células de concreto. Em seguida, foi reconstruído o aterro, depois foi feita a estabilização do solo e a base para o asfalto. Os trabalhos foram finalizados com a pavimentação, incluindo o recape do trecho entre a avenida Comendador Martha e a rua Felicíssimo Antônio Pereira, e a construção de novas calçadas. Na semana que vem, a Emdurb vai fazer a sinalização de solo no trecho que foi reconstruído.