Um homem morreu após ser baleado durante uma abordagem da Guarda Civil Municipal (GCM) na noite desta quinta-feira (23), no Jardim Marajoara, em Botucatu (100 quilômetros de Bauru). O caso ganhou grande repercussão nas redes sociais após a divulgação de vídeos gravados por testemunhas, que registraram os momentos logo após o disparo e levantaram questionamentos sobre a dinâmica da ocorrência.
De acordo com as informações apuradas pelo portal Acontece Botucatu, o disparo foi efetuado por um agente da GCM durante uma abordagem em via pública. Nas imagens compartilhadas nas redes sociais, o guarda municipal afirma que atirou após o homem, identificado como Sivanildo dos Santos Damascena, tentar tomar sua arma de fogo. No entanto, testemunhas que acompanharam a ação contestam essa versão e alegam que não houve tentativa de desarmar o agente.
Após ser atingida, a vítima foi socorrida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Inicialmente inconsciente e em estado grave, ela foi encaminhada ao Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. As circunstâncias da ocorrência serão investigadas pelas autoridades competentes. A apuração deverá esclarecer a dinâmica dos fatos, verificar se o uso da arma de fogo ocorreu dentro dos protocolos previstos para esse tipo de intervenção e analisar as imagens registradas por populares, que poderão contribuir para o esclarecimento do caso.
Prefeitura manifesta pesar e anuncia colaboração
Em nota oficial, a Prefeitura de Botucatu informou que tomou conhecimento da ocorrência envolvendo um agente da Guarda Civil Municipal e lamentou a morte da vítima, manifestando solidariedade aos familiares e amigos. A administração municipal afirmou que determinou, desde o primeiro momento, a preservação das imagens, registros, armamento e demais elementos relacionados à ocorrência, colocando todo o material à disposição da Polícia Civil, da Polícia Científica e dos demais órgãos responsáveis pela investigação.
Ainda segundo a Prefeitura, o município reafirma o compromisso com a transparência, o respeito ao devido processo legal e a completa apuração dos fatos. Novas informações deverão ser divulgadas pelos canais oficiais conforme o avanço das investigações. Em publicação em suas redes sociais, o prefeito Fábio Leite (PSD) informou que determinou que toda a estrutura da Prefeitura fosse colocada à disposição das autoridades para colaborar integralmente com a investigação.
O chefe do Executivo afirmou que preza por condutas compatíveis com a lei, ressaltou o compromisso da administração com a proteção da população e declarou que não fará qualquer julgamento antes da conclusão das investigações. Na mensagem, Fábio Leite também prestou condolências aos familiares e amigos da vítima e reafirmou o compromisso da administração municipal com a transparência, a justiça e o respeito à população de Botucatu.