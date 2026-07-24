Um homem morreu após ser baleado durante uma abordagem da Guarda Civil Municipal (GCM) na noite desta quinta-feira (23), no Jardim Marajoara, em Botucatu (100 quilômetros de Bauru). O caso ganhou grande repercussão nas redes sociais após a divulgação de vídeos gravados por testemunhas, que registraram os momentos logo após o disparo e levantaram questionamentos sobre a dinâmica da ocorrência.

De acordo com as informações apuradas pelo portal Acontece Botucatu, o disparo foi efetuado por um agente da GCM durante uma abordagem em via pública. Nas imagens compartilhadas nas redes sociais, o guarda municipal afirma que atirou após o homem, identificado como Sivanildo dos Santos Damascena, tentar tomar sua arma de fogo. No entanto, testemunhas que acompanharam a ação contestam essa versão e alegam que não houve tentativa de desarmar o agente.

Após ser atingida, a vítima foi socorrida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Inicialmente inconsciente e em estado grave, ela foi encaminhada ao Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. As circunstâncias da ocorrência serão investigadas pelas autoridades competentes. A apuração deverá esclarecer a dinâmica dos fatos, verificar se o uso da arma de fogo ocorreu dentro dos protocolos previstos para esse tipo de intervenção e analisar as imagens registradas por populares, que poderão contribuir para o esclarecimento do caso.