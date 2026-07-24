A sexta-feira (24) começou com chuva durante a madrugada e no início da manhã em Bauru e cidades da região. As pancadas devem continuar, acompanhadas por raios, ao menos até o início da noite, segundo dados do Centro de Meteorologia da Unesp (IPMet). De acordo com o instituto, a previsão é de muita nebulosidade, com áreas de chuva, algumas acompanhadas de trovoadas e rajadas de vento.

O tempo deve mudar no fim de semana. Segundo o IPMet, no sábado (25) e no domingo (26), a frente fria se afasta do Estado e o tempo volta a ficar estável na maior parte das regiões paulistas, com predomínio de sol entre poucas nuvens. Ainda assim, há previsão de chuvas pontuais em algumas localidades, principalmente durante a manhã de sábado e a tarde de domingo. As temperaturas devem apresentar elevação gradual.