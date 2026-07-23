Itatinga - A Polícia Civil esclareceu, em curto espaço de tempo, roubo praticado contra drogaria localizada na região central de Itatinga (120 quilômetros de Bauru), região de Botucatu, na noite desta quarta-feira (22). O suspeito foi preso em flagrante e teve a prisão preventiva decretada na audiência de custódia.

Segundo a polícia, o investigado, de 24 anos, oriundo de Avaré, ingressou no estabelecimento e, após aproximar-se do caixa, anunciou o roubo, afirmando estar armado. Mediante grave ameaça, subtraiu a quantia de R$ 250,00 em dinheiro e fugiu.

Logo após a comunicação do crime, as forças de segurança desencadearam diligências ininterruptas visando à identificação e localização do autor. Na madrugada desta quinta-feira (23), policiais militares abordaram um homem com características compatíveis às informadas pelas vítimas.