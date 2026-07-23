Avaí - Nesta quinta-feira (23), policiais militares da 2.ª Companhia do 4.º Batalhão de Caçadores prenderam em flagrante um homem suspeito de agredir a mulher em uma propriedade rural em Avaí (39 quilômetros de Bauru). Durante o atendimento da ocorrência de violência doméstica, foram encontrados um revólver e uma espingarda no imóvel e ele também foi autuado por posse ilegal de arma de fogo.

De acordo com o registro policial, quando a equipe da PM chegou ao endereço, encontrou a vítima com lesões no rosto. Ela relatou ter sido agredida pelo marido e contou que o autor havia escondido armas de fogo após perceber que a PM havia sido acionada. O agressor foi localizado na sequência e detido.

Durante buscas na casa, os policiais encontraram um revólver de calibre .38, uma espingarda de calibre .12, munições de ambos os calibres e dois rádios comunicadores, que foram apreendidos. O homem foi levado à Delegacia de Avaí e permaneceu preso, à disposição da Justiça, aguardando audiência de custódia.