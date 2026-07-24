Os 3 milhões de estudantes das 5.000 escolas da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) voltam às aulas nesta sexta-feira (24) após as férias de julho. Na região de Bauru, são 79,1 mil alunos matriculados na rede estadual. O início do segundo semestre é marcado pela preparação e pelas provas de recuperação, pelas provas de seleção para viagem de intercâmbio a países de língua inglesa em 2027 e pela recepção, pela primeira vez, de estudantes estrangeiros intercambistas nas escolas estaduais.

No retorno às aulas, as unidades darão início à preparação e aplicação das provas de recuperação do 1.º semestre a estudantes do 4.º ano do Ensino Fundamental até a 3.ª série do Ensino Médio. Entre 27 e 31 de julho, as escolas devem organizar atividades de reforço e aprofundamento dos conteúdos previstos para o semestre nos componentes do Currículo Paulista de cada ano/série.

As provas estão agendadas para o intervalo entre 3 e 7 de agosto. Podem participar alunos com notas iguais ou menores de cinco no primeiro e segundo bimestres, ou que queiram melhorar a média no boletim. As avaliações de recuperação vão substituir a menor nota entre os dois primeiros bimestres do ano letivo.

De olho no intercâmbio